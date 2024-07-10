Число госпитализированных после отравления в лагере «Чагытай» увеличилось до 47

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Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве увеличилось до 47 человек. Такие данные привёл министр здравоохранения республики Анатолий Югай.
«С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение», — написал Югай в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что девочка, которую поместили в реанимационное отделение, уже чувствует себя намного лучше. По словам министра, на сегодняшний день в больницах находятся 46 детей и один воспитатель.
Напомним, во вторник, 9 июля, стало известно, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. По информации СМИ, дети отравились в летнем лагере «Чагытай» Тандинского района. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице.
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Элина Позднякова