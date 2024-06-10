В истринском парк-отеле «Огнеково» 14 детей отравились в лагере

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14 детей получили пищевое отравление в парк-отеле «Огниково» в городском округе Истра. Об этом сообщил подмосковный СК.
ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей из-за некачественной работы лагеря.
Днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту, а уже к вечеру такие же симптомы обнаружили ещё у 14 детей.
В настоящий момент проводится опросы руководства отеля и детей о произошедшем, а также осмотр места и проверка его на соответствие нормам Роспотребнадзора.
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Днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту, а уже к вечеру такие же симптомы обнаружили ещё у 14 детей.
«С 6 по 9 июня в медицинское учреждение городского округа Красногорск, в связи с плохим самочувствием обратилось 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция», — отметили в ведомстве.
В настоящий момент проводится опросы руководства отеля и детей о произошедшем, а также осмотр места и проверка его на соответствие нормам Роспотребнадзора.
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Мира Полтева