СК завел дело после отравления 10 человек в Москве, у компаний проводятся обыски

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В Москве после госпитализации десяти человек с ботулизмом было возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК.
«Следственный отдел по особо важным делам Северо-Западного административного округа Главного следственного управления СК России по Москве открыл уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.В настоящее время следователи обыскивают места продажи продукции. Сотрудники СК и Роспотребнадзора также изучают документацию производителей и поставщиков. Готовятся материалы для проведения экспертиз, в том числе касающихся контроля и качества продукции.
Ранее в субботу СМИ сообщили о госпитализации десяти человек в Москве с подозрением на ботулизм. Однако департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на заболевание подтверждено пока у четырех больных.
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Артем Кузьмин