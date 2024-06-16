В Москве провели обыски после случаев отравления салатами

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В Москве проведены обыски в связи с случаями отравления готовыми продуктами. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.
В ходе обысков на территории, прилегающей к складским помещениям, сотрудники СК обнаружили продукцию, представляющую интерес для следствия. Сообщается, что сотрудники предприятия пытались избавиться от этой продукции. Были также изъяты документы, электронные носители и оборудование.
Следственный комитет постановил признать потерпевшими десять человек.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сообщалось об обысках в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.
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Следственный комитет постановил признать потерпевшими десять человек.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сообщалось об обысках в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.
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Артем Кузьмин