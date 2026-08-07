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Число отравившихся фаст-фудом в Салехарде выросло до 47 человек

Фото: iStock/globalmoments

Число отравившихся готовой продукцией из доставки фаст-фуда в Салехарде выросло до 47 человек, 12 из которых — дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК



Троих пострадавших госпитализировали, еще одного выписали. Все они заказывали суши и пиццу в заведении WASABI89. У всех обратившихся за медпомощью, предварительно, диагностировали сальмонеллез.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи назначили экспертизы для установления источника заражения и степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Судя по опубликованным ведомством снимкам, заведение в настоящее время закрыто.

Лидия Пономарева

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