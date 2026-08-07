Число отравившихся фаст-фудом в Салехарде выросло до 47 человек

07 августа 2026, 20:14

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Число отравившихся готовой продукцией из доставки фаст-фуда в Салехарде выросло до 47 человек, 12 из которых — дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК