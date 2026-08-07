Россиянин полгода избивал пятерых детей сожительницы черенком и тесаком
В Республике Алтай перед судом предстанет 46-летний местный житель. Его обвиняют в истязании пятерых детей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Согласно материалам дела, в октябре 2025 года мужчина вышел из колонии и поселился с женщиной, воспитывавшей пятерых ребят в возрасте от трёх до 10 лет. На протяжении следующих шести месяцев, находясь в состоянии опьянения, он систематически издевался над несовершеннолетними.
Для избиений отчим использовал черенок от лопаты, шланг и наносил удары лезвием тесака. В доме постоянно не хватало еды, дети голодали. В июне ребята не выдержали побоев и сбежали из семьи.
Они рассказали о случившемся односельчанам, те, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители изъяли детей из семьи. Обвиняемого заключили под стражу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Читайте также: