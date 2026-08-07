Россиянин полгода избивал пятерых детей сожительницы черенком и тесаком

07 августа 2026, 20:01

На Алтае осудят мужчину за истязание пятерых детей сожительницы

Фото: Istock/Yulia Romashko

В Республике Алтай перед судом предстанет 46-летний местный житель. Его обвиняют в истязании пятерых детей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.