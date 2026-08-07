Мощное землетрясение в Китае привело к жертвам
Один человек погиб и шесть пострадали от землетрясения в Китае
Один человек погиб и еще шесть пострадали от землетрясения в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.
Подземные толчки произошли 7 августа в 13:08 по местному времени (08:08 мск) в уезде Гао городского округа Ибинь. По оценкам сейсмологов, их магнитуда составила 4,9 балла. Очаг залегал на глубине шести километров.
В район бедствия направили 183 спасателя и 44 единицы техники. Всего в городском округе Ибинь проживают более 4,6 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в японской префектуре Кумамото спасатели эвакуировали 25 кошек из здания, пострадавшего при землетрясении.
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