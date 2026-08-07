Мощное землетрясение в Китае привело к жертвам

07 августа 2026, 19:48

Один человек погиб и шесть пострадали от землетрясения в Китае

Фото: iStock/Roman Novitskii

Один человек погиб и еще шесть пострадали от землетрясения в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.