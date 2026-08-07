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Обвиняемого в педофилии тренера по гандболу отправили за решетку

В Челябинске арестовали детского тренера по гандболу, обвиняемого в педофилии
Фото: iStock/YakobchukOlena

Курчатовский районный суд Челябинска арестовал детского тренера по гандболу, обвиняемого в домогательствах к ученикам. Об этом сообщает агентство URA.RU.



Уточняется, что суд по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме, так как дело касается половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигурант будет содержаться в следственном изоляторе два месяца — до 6 октября.

Тренера задержали 6 августа. По предварительным данным, его жертвами могли стать десятки детей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений против несовершеннолетних.

Лидия Пономарева

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