Число отравившихся готовой едой в Бурятии выросло до 49 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Евгению Лудупову.
В настоящее время в больницах находится 40 пострадавших, из которых 22 — дети. У 11 пациентов в лабораториях подтвердили сальмонеллез. При этом медики все еще продолжают принимать обращения жителей. В инфекционке подготовили 120 коек.
Многие из заболевших постепенно идут на поправку. Состояние пациента, который попал в реанимацию, остается стабильно тяжелым, но с некоторым улучшением.
Напомним, предполагается, что причиной вспышки острой кишечной инфекции стала продукция из сети магазинов «Николаевский» — онигири и шаурма. Изготовила этот фастфуд компания «Восток».В связи с массовым отравлением местный СК возбудил уголовное дело. Также собственное расследование проводит Роспотребнадзор.
