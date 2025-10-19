Появились новые подробности о массовом отравлении в Бурятии

19 октября 2025, 09:31

SHOT: на продукцию из магазинов сети «Николаевский» в Улан-Удэ жалуются месяцами

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Готовая продукция из магазинов торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ ранее уже становилась причиной отравлений. Как сообщает телеграм-канал SHOT, жители города жалуются на нее несколько месяцев.