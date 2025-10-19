Появились новые подробности о массовом отравлении в Бурятии
Готовая продукция из магазинов торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ ранее уже становилась причиной отравлений. Как сообщает телеграм-канал SHOT, жители города жалуются на нее несколько месяцев.
По словам одной из подписчиц, два дня назад она отравилась морковным салатом со свиными ушками и фунчозой. Только сегодня ее самочувствие улучшилось. Люди также жаловались на пиццу с грибами и маринованные шампиньоны. В этот раз причиной массового отравления, предварительно, стали шаурма и онигири, которые продавались там за 100–180 рублей.
Отмечается, что дети часто заходят после школы в магазины этой сети, чтобы купить готовую еду на перекус.
Напомним, в Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Всего пострадали 43 человека, из них 36, в том числе 21 ребенка, госпитализировали. Один пациент попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У троих отравившихся выявили сальмонеллез.
В связи с массовым отравлением местный СК возбудил уголовное дело. Сотрудники Роспотребнадзора также проводят эпидемиологическое расследование.
