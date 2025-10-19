У троих пострадавших от массового отравления в Бурятии выявили сальмонеллез

19 октября 2025, 08:10

Фото: iStock/AnnaStills

У троих пострадавших от массового отравления в Бурятии подтвердили сальмонеллез. Об этом сообщил глава Республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.





По его словам, вспышка острой кишечной инфекцией связана с шаурмой и рядом других наименований, которые продавались в торговой сети. Цех, где изготавливалась опасная продукция, закрыли. Сейчас проводятся проверки и лабораторные исследования.

«Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме», – заверил Цыденов.