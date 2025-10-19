Достижения.рф

У троих пострадавших от массового отравления в Бурятии выявили сальмонеллез

Фото: iStock/AnnaStills

У троих пострадавших от массового отравления в Бурятии подтвердили сальмонеллез. Об этом сообщил глава Республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.



По его словам, вспышка острой кишечной инфекцией связана с шаурмой и рядом других наименований, которые продавались в торговой сети. Цех, где изготавливалась опасная продукция, закрыли. Сейчас проводятся проверки и лабораторные исследования.

«Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме», – заверил Цыденов.
Напомним, всего известно о 43 случаях заболевания. 36 человек, из которых 21 — дети в возрасте от 7 до 15 лет, госпитализировали. Один пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

По факту произошедшего местный СК возбудил уголовное дело. Также расследование начал Роспотребнадзор.
Лидия Пономарева

