Стало известно, чем массово отравились жители Улан-Удэ

19 октября 2025, 08:46

Baza: онигири стало причиной массового отравления в Бурятии

Фото: iStock/brizmaker

Причиной массового отравления в Бурятии стало онигири — большинство заболевших ели именно это японское блюдо. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





По словам одной из подписчиц, пострадавшей от некачественной продукции, ей стало плохо через два часа после еды. Все началось с тошноты. Бригада скорой помощи приехала к ней только через три часа после звонка.

«Отделение переполнено. Я, как и другие пострадавшие, лежу в коридоре, здесь дети с таким же отравлением», — рассказала женщина.