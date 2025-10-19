Стало известно, чем массово отравились жители Улан-Удэ
Baza: онигири стало причиной массового отравления в Бурятии
Причиной массового отравления в Бурятии стало онигири — большинство заболевших ели именно это японское блюдо. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам одной из подписчиц, пострадавшей от некачественной продукции, ей стало плохо через два часа после еды. Все началось с тошноты. Бригада скорой помощи приехала к ней только через три часа после звонка.
«Отделение переполнено. Я, как и другие пострадавшие, лежу в коридоре, здесь дети с таким же отравлением», — рассказала женщина.Она также добавила, что очень переживает за своего грудного ребенка: лекарства делают кормление невозможным.
Напомним, на текущий момент известно о 43 пострадавших, из которых 36 человек, в том числе 21 ребенка, госпитализировали. Один пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. У троих заболевших подтвердили сальмонеллез.
По факту произошедшего местный СК возбудил уголовное дело. Также расследование проводят сотрудники Роспотребнадзора.