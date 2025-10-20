Достижения.рф

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ увеличилось почти в два раза

Минздрав Бурятии: число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 89 человек
Фото: istockphoto / kan2d

Количество пострадавших от отравления продукцией магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 89 человек. Об этом в Телеграм-канале рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



По последним данным оперативного штаба Минздрава и Роспотребнадзора, на 10:00 местного времени зарегистрировано 89 случаев отравления, среди которых 11 - подтвержденные факты заражения сальмонеллезом.

Среди пострадавших 49 детей, из которых 34 остаются в инфекционной больнице под наблюдением врачей. В общей сложности в результате отравления госпитализированы 55 человек.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, расследованием занимается Роспотребнадзор.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0