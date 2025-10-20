Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ увеличилось почти в два раза

20 октября 2025, 06:35

Минздрав Бурятии: число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 89 человек

Фото: istockphoto / kan2d

Количество пострадавших от отравления продукцией магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 89 человек. Об этом в Телеграм-канале рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.