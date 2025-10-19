В Калининграде девять школьников отравились в кафе «Бела Дона»
В Калининграде ученики двух классов одной школы отравились в кафе «Бела Дона». Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Помощь медиков понадобилась девяти детям. У них диагностировали острую норовирусную инфекцию и отправили на амбулаторное лечение. Школьникам стало плохо после мероприятия, которое проводилось в заведении. Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения, среди них — антисанитария в помещениях, хранение и реализация «просрочки» и продукции без документов.
Также в общепите не соблюдались режимы уборки и мытья посуды, отсутствовали средства дезинфекции. Кроме того, к работе допускались лица без медкнижек. После проверки деятельность заведения приостановили.
Ранее сообщалось о массовом отравлении готовой едой в Бурятии. Всего пострадали 43 человека, из них 36, в том числе 21 ребенка, госпитализировали. Один пациент попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У троих отравившихся выявили сальмонеллез.
