Российский бюджет потерял миллиард рублей из-за действий казахстанского банка
Казахстанский банк провернул схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 1 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В 2019 году кипрская компания «Паплома Холдингз Лимитед» приняла решение вложить средства в российское коллекторское агентство «Капитал-Инвест». В качестве поручителей выступили «Регион-Строй» и другие российские компании. Однако, когда подошёл срок возврата инвестиций, выяснилось, что у этих компаний нет средств — все деньги были переведены в казахстанский банк First Heartland Jusan Bank.
В ходе судебных разбирательств стало известно, что российский «Капитал-Инвест» был аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана, а «Регион-Строй» оказался технической компанией этого банка, не осуществлявшей никакой деятельности. Более того, First Heartland Jusan Bank попытался обанкротить «Регион-Строй», чтобы избежать возврата долгов.
После пяти лет судебных процессов суд постановил, что First Heartland Jusan Bank должен вернуть долг вместе с процентами в размере 4 млрд 416 млн рублей. Однако в этом году банк сменил владельцев и название на Alatau City Bank. Новый собственник не спешит возвращать деньги, что привело к затягиванию процесса.
В результате российский бюджет также пострадал от этой ситуации. Согласно документам, банк обязан уплатить более 1 миллиарда рублей в виде налога и исполнительного сбора при погашении реестра требований кредиторов.
