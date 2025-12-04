Российский бюджет потерял миллиард рублей из-за действий казахстанского банка

04 декабря 2025, 09:53

Baza: из-за схемы казахстанского банка бюджет РФ недополучил более 1 млрд рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Казахстанский банк провернул схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 1 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.