В Москве на Нижегородской улице мужчина отравился неизвестным газом в квартире

Фото: Istock/mbz-photodesign

В Москве мужчина отравился неизвестным газом в собственной квартире. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Чрезвычайное происшествие случилось утром 4 декабря в одном из девятиэтажных домов на Нижегородской улице. Пострадавший вызвал экстренные службы. Прибывшая скорая помощь госпитализировала жильца восьмого этажа в тяжёлом состоянии.

Сейчас на месте работают полицейские, спасатели и эксперты. Сотрудники МЧС в полной защитной экипировке проводят осмотр квартиры. Они выясняют, какое именно вещество распылили. Правоохранительные органы рассматривают все возможные версии произошедшего.

Ольга Щелокова

