В Москве на Нижегородской улице мужчина отравился неизвестным газом в квартире
В Москве мужчина отравился неизвестным газом в собственной квартире. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось утром 4 декабря в одном из девятиэтажных домов на Нижегородской улице. Пострадавший вызвал экстренные службы. Прибывшая скорая помощь госпитализировала жильца восьмого этажа в тяжёлом состоянии.
Сейчас на месте работают полицейские, спасатели и эксперты. Сотрудники МЧС в полной защитной экипировке проводят осмотр квартиры. Они выясняют, какое именно вещество распылили. Правоохранительные органы рассматривают все возможные версии произошедшего.
