Число отравившихся шаурмой мигрантов на севере Москвы выросло до 17

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Число отравившихся шаурмой в Москве человек выросло до 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК) страны.
На данный момент установлено, что все пострадавшие имеют общий диагноз сальмонеллез. Следственные действия проводятся в трех точках, расположенных недалеко друг от друга, где могли закупаться едой приезжие.
Роспотребнадзор начал параллельное эпидемиологическое расследование.
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Олег Дикий