Дети массово отравились в лагере в Крыму

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В детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории 26 детей госпитализировано после отравления. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что по факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. По факту произошедшего СК РФ и Министерство здравоохранения инициировали проверку.
25-летнюю девушку, у которой из-за травмы было оторвано более половины скальпа и обнажились кости черепа, спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. По факту произошедшего СК РФ и Министерство здравоохранения инициировали проверку.
25-летнюю девушку, у которой из-за травмы было оторвано более половины скальпа и обнажились кости черепа, спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова