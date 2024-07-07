Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой в кафе в Бурятии

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Сальмонеллез подтвердился у 75 человек, которые отравились роллами в одном из кафе в Республике Бурятия. Об этом говорится в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, большинство заболевших — несовершеннолетние. Медики выявили заболевание у 42 детей и 33 взрослых.
Уточняется, что продукция была изготовлена предприятием общественного питания города Гусиноозерск. В настоящее время расследование продолжается.
В ведомстве заключили, что на данный момент сотрудники Роспотребнадзора проводят на территории Бурятии все необходимые мероприятия.
Напомним, ранее в медучреждение Гусиноозерска обратились 22 человека с признаками отравления. Пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.
Читайте также:
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
Минздрав Бурятии: число отравившихся в бурятском общепите увеличилось до 56
Ботулизм выявлен в еще одном российском городе
Уточняется, что продукция была изготовлена предприятием общественного питания города Гусиноозерск. В настоящее время расследование продолжается.
В ведомстве заключили, что на данный момент сотрудники Роспотребнадзора проводят на территории Бурятии все необходимые мероприятия.
Напомним, ранее в медучреждение Гусиноозерска обратились 22 человека с признаками отравления. Пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.
Читайте также:
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
Минздрав Бурятии: число отравившихся в бурятском общепите увеличилось до 56
Ботулизм выявлен в еще одном российском городе
Екатерина Коршунова