Число отравившихся в школе Новочебоксарска превысило 200 человек

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Число пострадавших от отравления после обеда в школьной столовой Новочебоксарска достигло 205 человек. Об этом сообщает Минздрав Чувашии в своем телеграм-канале. Количество госпитализированных, как отмечается, остается прежним — в больнице лежат шесть человек.
«Количество госпитализированных детей остается прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. При этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.
Прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой, однако прокурор сумел остановить их.
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Данил Пономарев