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Число отравившихся в школе Новочебоксарска превысило 200 человек

Число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии выросло до 205
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Число пострадавших от отравления после обеда в школьной столовой Новочебоксарска достигло 205 человек. Об этом сообщает Минздрав Чувашии в своем телеграм-канале. Количество госпитализированных, как отмечается, остается прежним — в больнице лежат шесть человек.
«Количество госпитализированных детей остается прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. При этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.



Прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой, однако прокурор сумел остановить их.

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#роспотребнадзор
#школы
#прокуратура
#лечение
#отравление
Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом
BFMTV: захвативший заложников в ресторане в пригороде Парижа оказался наркоманом
16 ноября 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitrii Balabanov

Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, является наркоманом. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию.
Согласно информации источника, подозреваемый известен правоохранительными органам. Эту информацию подтвердила и мать человека, который захватил заложников в ресторане.

По данным парижской полиции, захват заложников осуществил сын хозяина ресторана. Уточняется, что он также выразил намерение покончить с собой.

Напомним, 16 ноября стало известно, что мужчина захватил заложников в ресторане в пригороде Парижа. На место происшествия направили сотрудников полиции и пожарных. Мотивы мужчины на данный момент неизвестны.

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#мать
#сын
#наркотики
#заложники
#франция
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В Париже произошел захват заложников
Figaro: в Париже сотрудников ресторана взяли в заложники, здание оцеплено
16 ноября 2024, 17:22

Фото: iStock/Jub Job

В пригороде Парижа взяли в заложники трех-четырех сотрудников ресторана, посетителей в заведении нет. Об этом сообщает французская газета Figaro и агентство France Press. Ресторан, как отмечается, уже оцепили сотрудники правоохранительных органов.
«Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет», — пишет Figaro.
Агентство заявляет, что заложников захватил хозяин ресторана, после чего забаррикадировался внутри. По информации газеты, людей пленил вооруженный ножом сын владельца заведения, который грозится покончить жизнь самоубийством.

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#заложники
#рестораны
#париж
#франция
#полиция
#инцидент
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Baza: дрифтер на BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово
16 ноября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/Aleksandr Kondratov

Дрифтер на белой BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово, пишет Telegram-канал Baza. Отмечено, что водитель не рассчитал траекторию. Женщина с коляской сильно пострадала, добавили авторы.
«Белая БМВ без номеров крутилась в круге зрителей — в какой-то момент машину занесло сильнее, чем нужно, и она сбила нескольких человек», — пишут журналисты.
По информации Baza, владельцем машины является автоблогер Георгий Ерохин (Гоша2048), а вот кто был за рулем автомобиля в момент аварии, неизвестно.

Перед этим стало известно, что в Северной столице в Дудергофский канал упала иномарка, в салоне которой были две женщины.

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#мир
#россия
#москва
#подмосковье
#одинцово
#новости
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В Уфе пенсионерка застряла головой в батарее
В Уфе почтальон спасла 84-летнюю пенсионерку, застрявшую головой в батарее
16 ноября 2024, 16:01

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

В Уфе неравнодушная почтальон помогла спасти 84-летнюю пенсионерку, которая застряла головой в батарее. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты. Пожилую женщину, как отмечается, с травмами увезли в больницу.
По информации ведомства, спасателям позвонила сотрудница почты, которая разносила пенсии и в одной из квартир увидела бабушку, голова которой застряла между секций батареи. На место отправили спасательный отряд и сантехника из управляющей компании, чтобы отключить отопление.
«Но сразу в указанную заявительницей квартиру спасатели попасть не смогли, только через пять минут им открыли двое мужчин, предположительно, нетрезвые, и сказали, что «уже помогли своей матери сами», — говорится в сообщении управления.
Однако спасатели все равно решили проверить пожилую женщину и увидели ее лежащей без сознания на полу возле батареи. Ее сразу переложили на кровать, а после отнесли в карету скорой помощи.
«Со слов ее сыновей, пенсионерка лежала так со вчерашнего дня. С травмами пожилую женщину доставили в больницу», — добавили спасатели.
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#спасатели
#пенсии
#пенсионерка
#отопление
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Похудел и испуган: похищенного подростками-квадроберами кота Лучика нашли волонтеры, подробности
16 ноября 2024, 15:37

Фото: Социальные сети

12 ноября кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

Дети решили путешествовать с котом


Сперва правоохранители нашли детей, сбежавших из дома и укравших животное из магазина. Юных москвичек сотрудники полиции задержали в крымском городе Алушта, почему они там оказались — пока неизвестно. В разговоре с полицейскими девочки рассказали, что кот, которого они забрали с собой в путешествие, сбежал в районе метро Аннино, когда те садились в такси. После того как география поиска кота была определена, волонтеры начали активно искать Лучика в окрестностях Варшавского шоссе. Там его и обнаружили под припаркованной машиной.


«По счастливому стечению обстоятельств нашла его Наташа – сотрудница другого такого магазина на Варшавском шоссе. Сегодня вечером после работы она вышла на стоянку, хотела уже сесть в машину и вдруг увидела рыжего котика, который доверчиво выглядывал из-под другой машины. Она позвала его, а он сразу прибежал. Он же ручной совсем. Наталья рыжика сфотографировала, отправила в общий чат «на опознание», – сообщили корреспонденту KP.RU в Центре защиты животных «ГБР.Зоозащита».


Фото: Социальные сети

Кот похудел и испуган, но главное жив

На место, где был найден Лучик, сразу отправилась его куратор Елена, которая когда-то ухаживала за котом после того, как его бросили прежние хозяева.

«Малыш сильно похудел и глазки испуганные. Завтра утром везу его в клинику на обследование. Надеюсь, что у него нет никаких повреждений», – рассказала зоозащитница Елена KP.RU.

После обследования в ветеринарной клинике Лучик, скорее всего, поедет жить в новую семью. Из желающих забрать рыжика выстроилась очередь, – говорят в «ГБР.Зоозащита».

Happy End у кота, а история девочек только начинается

По неподтверждённой информации дети путешествовали не одни, их сопровождал неизвестный мужчина. С ним же они уехали на каршеринге в Крым. Что происходило с детьми в дороге не установлено. Ясно одно, подростков скоро отправят домой и передадут родителям. Выяснением обстоятельств занимаются правоохранительные органы.

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Спасатели нашли тело заваленного в шахте «Таштагольская» горняка в Кузбассе
16 ноября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Тело заваленного в шахте «Таштагольская» горняка в Кузбассе обнаружили спасатели, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Перед этим сообщалось, что одному человеку в результате обвала кровли оказали помощь, а поиски второго продолжались.
Кроме того, работы приостанавливались на фоне повторившегося горного удара.

«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — уточняли тогда в ведомстве.

Заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта.

Работа предприятия приостановлена, прокуратура сейчас проводит проверку.

Ранее в МЧС сообщали, что легковушка в Петербурге упала в Дудергофский канал.

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#мир
#россия
#шахты
#смерть
#мчс
#новости
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Названа причина гибели артиста Мариинского театра Шклярова
Mash: Солист Мариинского театра Шкляров погиб, упав с 5 этажа
16 ноября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/iZhenya

Ведущий солист Мариинки Владимир Шкляров погиб в результате падения с пятого этажа, пишет Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что мужчина сегодня ночью вышел на балкон покурить, а затем, потеряв равновесие, упал вниз.
По информации Mash на Мойке, трагедия произошла в квартире солиста, расположенной на улице Лейтенанта Шмидта в элитном жилом комплексе. К правоохранителям пришла подруга Шклярова, рассказав, что заслуженный артист России попросил приехать к нему. Когда она добралась, он уже был на земле.

Ранее сообщалось, что Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни. О трагедии проинформировали в пресс-службе театра.

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#мир
#россия
#смерть
#театр
#санкт-петербург
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МЧС: в Петербурге машина упала в Дудергофский канал
16 ноября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Alesmunt

Легковая машина, где находились две женщины, упала в Дудергофский канал в Северной столице, проинформировали в главке МЧС по Петербургу. Инцидент произошел минувшей ночью.
«В момент [аварии] в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками они от госпитализации отказались», — прокомментировали в ведомстве.
Спасатели подняли автомобиль автокраном, причины произошедшего выясняются.

Ранее в МЧС проинформировали о возобновлении разбора завалов шахты «Таштагольская» в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Одному пострадавшему оказали помощь, еще одного человека ищут горноспасатели.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#мчс
#машины
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Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни
16 ноября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива», — сказано в сообщении.
Причины произошедшего не уточняются. Балерина Ирина Бартновская добавила, что случившееся «страшная трагедия», попросив уважать память об артисте.

В ближайшее время Шкляров должен был выступить в постановке «Магия целого», запланированной на 10 декабря. Шкляров получил заслуженного артиста РФ. Известен по «Спящей красавице», «Дон Кихоту» и «Лебединому озеру».

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#мир
#россия
#театр
#звёзды
#новости
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