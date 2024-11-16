Растет число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии

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В Чувашии число пострадавших от отравления в школьной столовой Новочебоксарска выросло до 171 человека. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем телеграм-канале. У шести из них, как отмечается, состояние средней степени тяжести
«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — сказано в публикации.В региональном министерстве подчеркнули, что жизни всех пострадавших ничего не угрожает, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. При этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.
Прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.Читайте также:
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