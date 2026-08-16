Число подтопленных дачных участков в Хабаровске достигло 351
В Хабаровске число дачных участков в зоне подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный выросло до 351. Об этом сообщает краевой главк МЧС.
14 августа спасатели сообщали о 269 затопленных дачных участках на островных территориях Хабаровска. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 16 августа вода подтопила один приусадебный участок на улице Богачева и часть дорожного полотна на улице Штормовой.
За пределами Хабаровска паводок затопил 16 участков и дорогу в селе Корсаково-2, а в селе Бычиха остаются под водой три дачных участка. Уровень Амура у Хабаровска утром в воскресенье достиг 507 см (+3 см за сутки), что превышает отметку неблагоприятного явления в 4,5 метра. Ситуацию контролирует МЧС. В городе действует режим ЧС из-за подъёма воды в Амуре.
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