С новосибирского маньяка взыскивают более 1,2 млн рублей за моральный вред

16 августа 2026, 08:13

С осужденного за убийство женщин в Новосибирской области взыскивают 1,2 млн

Фото: Istock/Zolnierek

Судебные приставы взыскивают с Алексея Иванова более 1,2 миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости, ранее суд признал его виновным в серии жестоких убийств в Новосибирской области.