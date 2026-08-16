С новосибирского маньяка взыскивают более 1,2 млн рублей за моральный вред
Судебные приставы взыскивают с Алексея Иванова более 1,2 миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости, ранее суд признал его виновным в серии жестоких убийств в Новосибирской области.
Установлено, что в 2015 году Иванов убил четырёх женщин. Он представлялся таксистом и предлагал их подвезти. Затем он отвозил жертв в лес, где убивал, сжигал тела и закапывал останки.
В 2016 году судья приговорил его к пожизненному лишению свободы. С 2021 года в отношении Иванова возбудили три исполнительных производства. По исполнительному листу от 2016 года с него начали взыскивать 916 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Кроме того, открыт исполнительский сбор в размере 68,4 тысячи рублей. В 2024 году приставы начали взыскивать с Иванова задолженность по кредитам — 261,2 тысячи рублей, плюс исполнительский сбор в 18 тысяч рублей.
Читайте также: