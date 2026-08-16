В Забайкалье спасатели вывезли 11 человек из затопленного села Алеур
В Забайкальском крае спасатели вывезли более десяти человек из села Алеур из-за затопления домов. Об этом информирует региональное управление МЧС.
14 августа в ряде районов Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. В Алеуре уровень воды существенно поднялся в одноимённой реке, в ручьях Икшица и Алентуйка. Из-за этого оказались затопленными около 30 участков.
Ночью сотрудники 38-й пожарно-спасательной части МЧС эвакуировали 11 человек. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. В ведомстве отметили, что уровень воды в ручьях Икшица и Алентуйка снижается. Из 30 ранее затопленных участков вода ушла с 15.
До этого сообщалось о землетрясении у Курильских островов. Магнитуда подземных толчков составила 5,7.
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