Мужчина проломил стену в соседнюю квартиру, чтобы изнасиловать школьницу

16 августа 2026, 07:07

People: американец проломил стену к соседям, чтобы изнасиловать школьницу

Фото: iStock/Alexander Semenov

29-летний житель США Обед Рейес проломил стену в кладовке и проник в соседнюю квартиру, где напал на 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание People.