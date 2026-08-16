Мужчина проломил стену в соседнюю квартиру, чтобы изнасиловать школьницу
29-летний житель США Обед Рейес проломил стену в кладовке и проник в соседнюю квартиру, где напал на 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошел в городе Гейнсвилл, штат Джорджия. Злоумышленник схватил школьницу за волосы и несколько раз ударил. Все это происходило на глазах у ее младших сестры и брата — пяти и семи лет. Рейес также угрожал изнасиловать детей.
Старшему ребенку удалось вырваться и позвать на помощь — прибывшие на место полицейские задержали мужчину на месте. По словам пострадавшей, ранее она не была знакома — нападавший жил в том же доме, но в другом блоке.
В отношении Рейеса возбудили уголовное дело, а позже ему предъявили обвинения. За содеянное фигуранту грозит до 40 лет тюрьмы.
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