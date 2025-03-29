Число погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек

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Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, достигло 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия.
Такие цифры приводит Центральное телевидение Китая со ссылкой на средства массовой информации Мьянмы. В связи с землетрясением в стране объявлен режим чрезвычайного положения. Разборы завалов и спасательные операции продолжаются. По прогнозу Геологической службы США, которая отслеживает сейсмологическую активность во всем мире, под завалами и обломками разрушенных зданий могут найти до 100 тысяч погибших.
Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта в округе Сикайн. Эпицентр его находился неподалёку от Мандалая, второго по величине города страны. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались также и в соседнем Таиланде, но там они были несколько слабее. Это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1912 года, когда его сила составила 7,9 балла.
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Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта в округе Сикайн. Эпицентр его находился неподалёку от Мандалая, второго по величине города страны. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались также и в соседнем Таиланде, но там они были несколько слабее. Это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1912 года, когда его сила составила 7,9 балла.
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Александр Бойцов