Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло почти 700 человек

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Количество погибших при землетрясении в Мьянме возросло до 694 человек. Об этом сообщает Франс Пресс.
«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — передает агентство со ссылкой на местные власти.
Ранее президент России Владимир Путин постановил отправить в Мьянму два самолета со спасателями и врачами для ликвидации последствий землетрясения. В общей сложности в страну полетели 120 сотрудников спасательных ведомств.
Землетрясение случилось утром 28 марта. Его сила оценивается в 7,7 балла. К тому же толчки были зафиксированы в Китае, Бангладеше, Лаосе, Индии и Тайланде. В последнем известно о 10 погибших в результате происшествия. Свыше 100 человек пропали без вести.
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Иван Мусатов