«Здание поплыло под ногами»: россияне рассказали о землетрясении в Бангкоке

Фото: istockphoto/SteveCollender
Во время землетрясения в Бангкоке здание поплыло под ногами, но паники среди людей не было, все спокойно эвакуировались на улицу. Об этом рассказал находившийся в городе россиянин Олег. ПО его словам, в момент происшествия он находился в небоскребе у бассейна.
«Здание поплыло под ногами. Всех выгнали на улицу. Я находился в спортзале у бассейна. Не было паники, спокойно вышли. На лифте спустился даже, кто как», — поделился мужчина в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, сейсмолог Алексей Завьялов заявил, что сегодняшнее землетрясение в Мьянме было в 30-40 раз сильнее, чем то, что произошло в 2016 году. В разговоре с RT ученый пояснил, что 9 лет назад магнитуда составляла 6,8 баллов, а в этот раз — 7,7. По его словам, афтершоки после землетрясения такой силы могут продолжаться в течение нескольких месяцев, а иногда и лет.
«Для толчков такой большой магнитуды это небольшая глубина. Далее играет роль расстояние: чем дальше от эпицентра, тем ниже интенсивность сейсмических сотрясений», — поделился сейсмолог.Читайте также:
Власти Таиланда назвали землетрясение крупномасштабным бедствием
В Таиланде произошло землетрясение, в Бангкоке объявлен режим ЧП
«Думали теракт»: мощное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Жертвы, видео разрушений, обстановка сейчас
Данил Пономарев