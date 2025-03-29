«Здание поплыло под ногами»: россияне рассказали о землетрясении в Бангкоке

Во время землетрясения в Бангкоке здание поплыло под ногами, но паники среди людей не было, все спокойно эвакуировались на улицу. Об этом рассказал находившийся в городе россиянин Олег. ПО его словам, в момент происшествия он находился в небоскребе у бассейна.