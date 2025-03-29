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«Здание поплыло под ногами»: россияне рассказали о землетрясении в Бангкоке

Россиянин в Бангкоке Олег: при землетрясении здание поплыло под ногами
Фото: istockphoto/SteveCollender

Фото: istockphoto/SteveCollender

Во время землетрясения в Бангкоке здание поплыло под ногами, но паники среди людей не было, все спокойно эвакуировались на улицу. Об этом рассказал находившийся в городе россиянин Олег. ПО его словам, в момент происшествия он находился в небоскребе у бассейна.
«Здание поплыло под ногами. Всех выгнали на улицу. Я находился в спортзале у бассейна. Не было паники, спокойно вышли. На лифте спустился даже, кто как», — поделился мужчина в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, сейсмолог Алексей Завьялов заявил, что сегодняшнее землетрясение в Мьянме было в 30-40 раз сильнее, чем то, что произошло в 2016 году. В разговоре с RT ученый пояснил, что 9 лет назад магнитуда составляла 6,8 баллов, а в этот раз — 7,7. По его словам, афтершоки после землетрясения такой силы могут продолжаться в течение нескольких месяцев, а иногда и лет.
«Для толчков такой большой магнитуды это небольшая глубина. Далее играет роль расстояние: чем дальше от эпицентра, тем ниже интенсивность сейсмических сотрясений», — поделился сейсмолог.
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В сети появилось последнее видео погибшей при крушении батискафа в Хургаде
29 марта 2025, 00:09

Фото: iStock/Neurobite

В сети появилось последнее видео, снятое погибшей при крушении батискафа в Хургаде жительницы Выборга. На кадрах женщина обозревает пляж у отеля, а на последнем опубликованном фото — египетский город из окна самолета.
«Женщина прилетела на отдых с семьей. Вместе с ней погибли ее дочь и один из сыновей. Глава многодетной семьи и второй сын выжили. Они сейчас в больнице. RT выяснил, что семья воспитывала двух мальчиков-близнецов, а погибшая девочка увлекалась вокалом и выступала на городских мероприятиях», — пишет RT, опубликовавший последнее видео погибшей.
В то же время гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал, кто понесет наказание за происшествие с затонувшим батискафом. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что ответственность за случившееся будет распределена по трем линиям — уголовной, гражданско-правовой и страховой. Понести наказание, по его словам, может как предприниматель, предоставлявший услуги погружения на батискафе, так и российские туроператоры.
«По предварительным данным, непосредственной причиной трагедии стала ошибка пилота, а значит, с точки зрения уголовного права, ответственность может быть возложена на конкретное физическое лицо, если следствие установит наличие в его действиях признаки преступной халатности, небрежности или даже умысла», — также добавил юрист.
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В российском регионе осудили школьника за ложное сообщение о теракте
28 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/simpson33

В российском регионе осудили подростка за ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщает полиция Кузбасса, несовершеннолетний парень позвонил с угрозой в школу, после чего туда направили наряды экстренных служб. Суд приговорил ученика к штрафу в 30 тысяч рублей.
«В ходе обследования здания школы сотрудниками полиции взрывных устройств (оружия, боеприпасов и т.д.), а также подозрительных предметов, содержащих в себе взрывчатые вещества, обнаружено не было», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Тем временем в Москве задержали рецидивиста, который собирался устроить настоящий теракт. Как сообщает АГН «Москва», мужчину задержали сотрудники ФСБ. Правоохранители выяснили, что он был завербован украинскими спецслужбами и намеревался подорвать взрывное устройство в местах массового скопления людей.
«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — приводит агентство сообщение ФСБ.
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#рф
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В Москве машина скорой помощи протаранила остановку
В Москве скорая протаранила остановку, из-за чего пострадало четыре человека
28 марта 2025, 23:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

На юге Москвы машина скорой помощи протаранила в остановку, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает Mash.
«Четыре человека пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи на юге Москвы», — пишут в telegram-канале.

На данный момент известно, что водитель скорой двигался по дороге со всеми спецсигналами. Ему пришлось совершить вынужденный маневр, после чего машина протаранила остановку. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Чертанове.

В списке пострадавших значится три медика и один человек с остановки. Их состояние оценивается как средней тяжести. Экстренные службы разбираются в произошедшем.

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Россиянин покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд
28 марта 2025, 17:46

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Мужчина покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд после выпитой бутылки виски, его задержали по возвращении из отпуска. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 47-летний Ильгизар начал употреблять спиртные напитки в терминале аэропорта Казани. В дьюти-фри мужчина купил еще бутылку виски, которую выпил на борту Boeing 777 компании Red Wings. После этого он заказал добавку у бортпроводников. Однако ему вежливо отказали, так как пассажир был уже изрядно пьян. Разозлившийся Ильгизар набросился на одного бортпроводника, начал кусать его и плеваться.

Следующие 10 дней дебошир наслаждался отдыхом в Таиланде, а когда полетел обратно, сотрудники авиакомпании узнали его и сообщили на землю. Когда самолет приземлился в Казани, мужчину задержали.

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Крупный пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld в Абу-Даби
28 марта 2025, 17:26

Фото: iStock/Collab Media

Пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld на острове Яс в Абу-Даби. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает издание The National.
Согласно сообщению, огонь возник около 14:00 по местному времени на строящейся части комплекса. Загорелась водная горка, которая должна была стать самой крупной в стране. При этом уточняется, что действующая часть парка не пострадала.

На место пожара оперативно прибыли экстренные службы, при этом все дороги вокруг горящего аквапарка были перекрыты полицией. Пожарные смогли быстро локализовать огонь.

Аквапарк открыл свои двери для посетителей в 2013 году.

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