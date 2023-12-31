Число погибших от обстрела Белгорода продолжает расти

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Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, жертвами террористической атаки украинских военных стали 22 мирных жителя, один из пострадавших скончался в лечебном учреждении.
Число пострадавших увеличилось до 109, из которых 25 тяжело раненых готовят к перевозке в федеральные клиники.
Гладков выразил благодарность коммунальным службам города и волонтёрам, которые работают над устранением последствий обстрела и приводят улицы Белгорода в порядок.
В субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.
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Число пострадавших увеличилось до 109, из которых 25 тяжело раненых готовят к перевозке в федеральные клиники.
В субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.
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Анастасия Чинкова