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Из-под завалов в Белгороде извлечено еще одно тело, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Число погибших возросло до 15 человек. Белгородский Минздрав также сообщил о 31 пострадавшем.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду – демонстрация характера украинских террористов.
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Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду – демонстрация характера украинских террористов.
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Александр Климов