Обнаружено тело еще одного погибшего в результате обстрела ВСУ Белгорода

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Из-под завалов дома в Белгороде извлечено тело еще одной жертвы, в результате чего число погибших в ходе обрушения после удара по подъезду жилого дома достигло 14 человек, сообщили в МЧС России.
«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», – заявили в ведомстве.
Ранее МЧС сообщало, что погибли около 13 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, пострадал 31 человек.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.
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Александр Климов