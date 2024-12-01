Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал

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Обе ноги потеряла жительница Петербурга после того, как по ним проехал самосвал, пишет издание «Фонтанка». Уточняется, что водитель скрылся и пока не понес даже административного наказания.
Инцидент произошел, когда 60-летняя женщина гуляла с собакой и уже направлялась домой. Сначала у пенсионерки обнаружили переломы, а также размозжение голеней. Но позже стало ясно, что кости собрать не получится, поэтому было принято решение ампутировать конечности на уровне бедер.
Дочка пострадавшей пояснила, что ей будет нужно пересаживать кожу. Ее также волнует моральное состояние мамы.
Водитель говорит, что в момент произошедшего никого не видел. Мужчина является гражданином Таджикистана, он легально работал на территории РФ. Уголовное дело пока не возбудили, поскольку пострадавшей нужно пройти соответствующее лечение.
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Дочка пострадавшей пояснила, что ей будет нужно пересаживать кожу. Ее также волнует моральное состояние мамы.
Водитель говорит, что в момент произошедшего никого не видел. Мужчина является гражданином Таджикистана, он легально работал на территории РФ. Уголовное дело пока не возбудили, поскольку пострадавшей нужно пройти соответствующее лечение.
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Никита Кротов