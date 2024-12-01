Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

SHOT: В Москве мужчина получил травму рта из-за слишком быстрого поедания шаурмы
Фото: iStock/vitalssss

Фото: iStock/vitalssss

Россиянин порвал себе рот шаурмой. Молодой человек был очень голоден и сильно торопился. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в прошлую пятницу. 23-летний москвич заказал себе большую шаурму, и, когда ее наконец принесли, то он попытался съесть всё и сразу.

Внезапно парень напугал других посетителей заведения резким криком. Он настолько сильно торопился, что умудрился надорвать уголки рта. В итоге молодой человек заработал себе раны длиной около 2 мм.



Обращаться к медикам пострадавший постеснялся. Друзья обработали ему раны зеленкой и покинули ​заведение.

Читайте также:

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда
#пострадавший
#человек
#инцидент
#еда
#москва
#здоровье
#травма
Российского журналиста Пивоварова* задержали в Узбекистане
Алексея Пивоварова* и съемочную группу «Редакции» задержали в Узбекистане
01 декабря 2024, 18:11

Алексей Пивоваров (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Узбекистане правоохранители задержали российского журналиста Алексея Пивоварова* и членов его съемочной группы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что журналисты были задержаны в Нукусе после того, как на команду Пивоварова* написали заявление. В настоящее время задержанные находятся в ГУВД Нукуса.

Сотрудники правоохранительных органов настаивают на проверке содержимого телефонов сотрудников СМИ и отказываются называть причины задержания. Согласно информации канала, Пивоварова* держат в отдельном кабинете.

Читайте также:

Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток

Проданный родной бабушкой на органы Андрей Монкур вернулся в Россию: какой «скелет в шкафу» он оставил в Германии

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
#суд
#журналисты
#скелет
#сми
#сотрудники
#заявление
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток
SHOT: Кончаловского обязали выплатить ₽50 тысяч по делу о краже дизайна щеток
01 декабря 2024, 16:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд по делу о краже дизайна зубных щеток проиграл режиссер Андрей Кончаловский дизайнеру из Москвы Александру Белову, пишет SHOT. Ответчика обязали выплатить 50 тысяч рублей.
«Арбитражный суд в конфликте интересов народного артиста [Кончаловского] и автора необычного патента [Белов] встал на сторону последнего», — сказано в публикации.
Известно, что весной этого года дизайнер увидел товар со своим оформлением в аптеках «Планета здоровья», частью которых владеет режиссер. Сеть также обязали выплатить Белову издержки в две тысячи рублей.

Дизайн запатентован Беловым. Его уникальность подтверждена экспертами в 2021 году.

Читайте также:

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
#мир
#суд
#режиссёр
#новости
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС
01 декабря 2024, 15:37

Фото:istockphoto/Diy13

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован спасателями, проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — гласит сообщение ведомства.
Перед этим сообщалось о горении цеха по производству полистирола в регионе на площади в тысячу «квадратов». Позже она увеличилась до полутора тысяч. Есть один пострадавший, 70 человек эвакуировались с промзоны самостоятельно.

В МЧС добавили, что на площади 400 «квадратов» произошло обрушение кровли.

Перед этим сообщалось, что пожар после атаки беспилотника вспыхнул в Калужской области. Нападению подвергся Малоярославецкий район.

Читайте также:

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске

«Суперджет» «Азимута» экстренно приземлился в Минводах

Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием
#мир
#россия
#екатеринбург
#пожары
#мчс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проданный родной бабушкой на органы Андрей Монкур вернулся в Россию: какой «скелет в шкафу» он оставил в Германии
01 декабря 2024, 14:50

Андрей Монкур (Фото: скриншот программы «Малахов»)

В 2000 году история с продажей ребенка на органы в Рязани наделала много шума. Тогда правоохранительным органам удалось предотвратить трагедию, мальчика не только не продали на органы, но и забрали жить в приемную семью в Шотландию. Как спустя 25 лет живет чудом спасенный ребенок читайте в материале «Радио 1».


$90 тысяч за органы ребенка


Пятилетний Андрюша не был долгожданным ребенком в семье. Его мать уехала устраивать личную жизнь, а ребенка бросила на бабушку Нину Ткачеву. Женщина в тот момент проживала в квартире с дядей мальчика и его супругой, но ни у кого не проснулся родительский инстинкт и мальчик просто стал обузой. Тогда его сдали в интернат.

Через какое-то время бабушка смекнула, что на ребенке можно заработать денег. Нет, семья была не самой бедной в городе, просто захотелось жить еще лучше. Тогда бабушка решила, что продаст никому не нужного ребенка на органы и начала воплощать задуманное в жизнь. У нее все могло получиться, если бы не бдительная соседка. Именно она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о намерении Нины Ткачевой продать внука.

«Мы все время следили за ней. Боялись, что упустим момент передачи ребенка, ведь только взятие с поличным могло изобличить ее в совершении преступления. Но она все никак не могла найти покупателя. А в начале октября нам пришлось изменить тактику. Ткачева вдруг забрала Андрея из интерната, и мы решили действовать наверняка — рисковать жизнью мальчика мы не могли...», — рассказывали оперативники корреспондентам MK.RU.
На сделку с бабушкой вышли сотрудники полиции и, договорившись о цене в $90 тысяч, забрали ребенка. Бабушку за это преступление осудили и приговорили к четырем годам лишения свободы, а маленький Андрей снова вернулся в интернат.

Новые родители из Шотландии


Шон Монкур (Фото: кадр из программы «Малахов»)

История с продажей внука на органы распространилась за пределы России и зарубежном шокировала многих. Шон и Жозефина Монкур узнали об Андрее из новостей и очень прониклись его бедой. Пара почти без раздумий приняла решение забрать ребенка к себе. Для того, чтобы сделать жизнь Андрюши лучше, они стойко преодолели все бюрократических преграды усыновления, приехали в Рязань и в итоге стали его родителями.

После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога
После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога

Андрей Монкур вернулся в Россию


В этом году Андрей приезжал в Рязань для встречи с родственниками, а также посетил телевизионное шоу «Малахов» на канале «Россия». Несмотря на то, что Андрей Монкур провел много времени за границей, он считает себя русским.

«Стараюсь не думать о том, что случилось, не вспоминать. Знаю лишь, что Нина умерла. Нет, я ее не простил, но не имею ничего общего с кровными родственниками. Сейчас не могу представить, чтобы кто-то взял и продал ребенка. Наверное, никогда не смогу понять такой поступок», — признался он в шоу «Малахов».
У жертвы этой истории у самого уже есть дети. Его жена и сын живут в Германии. Отношения в своей семье очень трудно выстраивать, имея такую пустоту в сердце. Андрей вернулся в Россию для того, чтобы самостоятельно поставить точку в своем страшном прошлом и начать новую жизнь.

Читайте также:

Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием

Пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца

Мужчина на первом свидании сломал кадык сыну своей новой пассии
#россия
#преступление
#дети
#семья
#родители
#шоу
#жертвы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам
В Петербурге подростков задержали за стрельбу по юноше
01 декабря 2024, 14:31

Фото: iStock/ipopba

Полицейские Петербурга задержали школьников, подозреваемых в стрельбе по сверстнику в Яблоновском саду. Об этом пишет «Фонтанка».
Все началось со знакомства с 17-летней девушкой в интернете. По словам пострадавшего, она настаивала на реальной встрече, обещая, что она будет более близкой.

Молодые люди договорились о свидании, однако во время встречи 16-летний юноша заметил компанию школьников. Они представились братьями девушки и настаивали на том, что ей всего 14 лет, а не 17.

После чего они заставили парня стать на колени, извиниться на камеру и снять штаны, затем школьники выстрелили ему по ногам и ягодицам 27 раз из пневматического пистолета.

Вскоре полицейские задержали студента Малоохтинского колледжа и 16-летнюю ученицу Оптико-механического лицея. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда

В московском клубе на фоне рейда госпитализировали подростков
#дело
#мвд
#уголовное дело
#школьники
#полицейские
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек
МЧС сообщило об одном пострадавшем при пожаре в цехе в Екатеринбурге
01 декабря 2024, 14:21

Фото: iStock/ipopba

Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Уточняется, что с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. По данным ведомства, площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

На данный момент тушение пожара продолжается. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники. Согласно информации МЧС России на 14:15 мск, на пожаре обрушилась кровля на 400 квадратах.

Читайте также:

Baza: в Екатеринбурге происходит крупный пожар

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда
#мвд
#мчс
#человек
#кровля
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: в Екатеринбурге происходит крупный пожар
01 декабря 2024, 12:42

Фото: istockphoto/grafoto

Крупный пожар происходит в Екатеринбурге, информирует Baza. Предварительно известно, что возгорание произошло в цеху по производству полистирола. Площадь пожара составляет полторы тысячи «квадратов». Информации о пострадавших не поступало, на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о тушении пожара на промышленном объекте в ростовском регионе. Уточнялось, что ликвидацией возгорания занималось более ста человек и свыше 30 единиц техники.

Кроме того, недавно горело производственное здание с лакокрасочной продукцией в Башкирии. В МЧС уточняли, что к тушению пожара привлекли более 40 человек и свыше десяти единиц техники.

Читайте также:

В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Mash: в районе города Каменск-Шахтинский загорелась нефтебаза, появилось видео

С горящей фермы в Серпухове эвакуировали 100 коров
#мир
#россия
#пожары
#екатеринбург
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
Readovka: в МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
01 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном Ногинске произошла массовая драка. В соцсетях писали о «битве скинхедов с цыганами». По данным Readovka, в МВД опровергли эту версию конфликта.
Уточняется, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт между молодыми людьми. Инцидент произошел на улице Декабристов, где подрались две компании молодых людей.

В центр города они якобы пришли в банданах с подручными предметами — цепями и палками, пишут в соцсетях местные жители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Согласно официальной информации, спустя несколько часов после произошедшего в травмпункт никто не обращался.

Читайте также:

СК проверит оставившую полугодовалого ребенка почти без одежды на снегу мать

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда

Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием
#ногинск
#драка
#мвд
#полиция
#конфликт
#жители
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Суперджет» «Азимута» экстренно приземлился в Минводах
01 декабря 2024, 11:58

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Экстренную посадку в Минводах совершил самолёт «Суперджет» авиакомпании «Азимут», передает Telegram-канал Baza. Уточняется, что судно село в аэропорту, когда борт летел в Сочи. В самолете находилось четверо членов экипажа и больше ста пассажиров.
По предварительной версии, сработал датчик неисправности топливного фильтра. Авторы публикации подчеркнули, что случай уже далеко не первый. Только за последнюю неделю, по данным журналистов, было несколько подобных инцидентов.

Самый серьезный произошел в турецкой Анталье, где в результате жесткого приземления самолет был поврежден, а позже начался пожар. Перед возгоранием на взлетно-посадочную полосу полилось топливо.

Читайте также:

СК проверит оставившую полугодовалого ребенка почти без одежды на снегу мать

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда

В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар
#мир
#самолёты
#россия
#новости
#аэропорты
Следите за нашими новостями
в удобном формате