Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

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Россиянин порвал себе рот шаурмой. Молодой человек был очень голоден и сильно торопился. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в прошлую пятницу. 23-летний москвич заказал себе большую шаурму, и, когда ее наконец принесли, то он попытался съесть всё и сразу.
Внезапно парень напугал других посетителей заведения резким криком. Он настолько сильно торопился, что умудрился надорвать уголки рта. В итоге молодой человек заработал себе раны длиной около 2 мм.
Обращаться к медикам пострадавший постеснялся. Друзья обработали ему раны зеленкой и покинули заведение.
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Внезапно парень напугал других посетителей заведения резким криком. Он настолько сильно торопился, что умудрился надорвать уголки рта. В итоге молодой человек заработал себе раны длиной около 2 мм.
Обращаться к медикам пострадавший постеснялся. Друзья обработали ему раны зеленкой и покинули заведение.
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Екатерина Коршунова