Число погибших при авиакатастрофе в Муане в Южной Корее выросло до 85 человек

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Число погибших при крушении самолёта в Муане в Южной Корее выросло до 85. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
Уточняется, что из всех пассажиров спасены лишь двое. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина.
Согласно предварительной информации, воздушное судно могло потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей.
Граждан РФ на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. В настоящее время ведутся спасательные работы.
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Согласно предварительной информации, воздушное судно могло потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей.
Граждан РФ на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. В настоящее время ведутся спасательные работы.
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Екатерина Коршунова