Останки 24 погибших в катастрофе самолета Embraer в Актау доставили в Баку

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Останки 24 погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау были доставлены в Баку. Среди них — трое членов экипажа и 21 пассажир, сообщило агентство Trend.
«Специальным бортом из Актау в Баку доставлены останки 24 человек, в том числе 3 членов экипажа и 21 пассажира», — оповестили в агентстве.Ранее два рейса доставили на родину 14 пострадавших граждан Азербайджана, которые пережили крушение. Также известно, что тела еще двух погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау, Арби Убаева и Заиры Ацаевой, доставляют в Чечню для захоронения.
Авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. Трагедия случилась 25 декабря.
На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии. Ранее «Радио 1» передавало информацию о полных списках погибших казахстанцев и погибших россиян.
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Мария Моисеева