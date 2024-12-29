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Останки 24 погибших в катастрофе самолета Embraer в Актау доставили в Баку

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Останки 24 погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау были доставлены в Баку. Среди них — трое членов экипажа и 21 пассажир, сообщило агентство Trend.
«Специальным бортом из Актау в Баку доставлены останки 24 человек, в том числе 3 членов экипажа и 21 пассажира», — оповестили в агентстве.
Ранее два рейса доставили на родину 14 пострадавших граждан Азербайджана, которые пережили крушение. Также известно, что тела еще двух погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау, Арби Убаева и Заиры Ацаевой, доставляют в Чечню для захоронения.



Авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. Трагедия случилась 25 декабря.

На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии. Ранее «Радио 1» передавало информацию о полных списках погибших казахстанцев и погибших россиян.

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#самолет
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения
Кадыров: тела 2 погибших в катастрофе под Актау везут семьям в Чечню для похорон
28 декабря 2024, 23:26

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Тела двух погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Арби Убаева и Заиры Ацаевой, доставляют в Чечню для захоронения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Все расходы на транспортировку взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Семьям погибших также будет оказана дополнительная финансовая помощь.

«На данный момент родственники везут их домой для захоронения. (...) Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находилось восемь жителей региона», — отметил Кадыров.
Заира Ацаева, 45-летняя мать пятерых детей, возвращалась домой в Грозный после визита к родственникам. В день катастрофы она успела связаться с семьей и сообщить, что скоро вылетает. Последний выход на связь датирован утром 25 декабря. Дети погибшей в тот день даже не пошли в школу, ожидая возвращения матери.

Шесть пострадавших в катастрофе сейчас находятся в московских больницах под наблюдением врачей. Глава Чечни подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а взаимодействие с казахстанскими властями продолжается с момента трагедии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау.

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В Москве двух мужчин ошпарило кипятком из-за сорванного полотенцесушителя
28 декабря 2024, 22:11

Фото: iStock/Ian_Redding

В Москве этой ночью, 28 декабря, произошла утечка горячей воды в квартире дома на улице Свободы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Авария произошла, как отмечается, из-за сорванного полотенцесушителя в ванной комнате, двух мужчин ошпарило кипятком.
«Спасатели вскрыли подвал и частично перекрыли воду до прибытия сантехников. Пожарные службы откачали воду из квартиры. Пострадавшего мужчину увезли в Склиф», — пояснил собеседник агентства.
Тем временем стало известно, что сфера ЖКХ — одна из сфер, в которой больше всего накапливается долгов у населения. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», коммунальные услуги вместе с совершенными преступлениями возглавили рейтинг сфер с наиболее высокими задолженностями.
«С начала 2024 года крупнейшими задолженностями по Кузбассу стали: взыскание ущерба от преступлений — почти 3 миллиарда рублей и ЖКХ — более 1 миллиарда рублей», — приводит издание слова главы регионального ГУ ФССП Михаила Смирнова.
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В Москве задержан курьер аферистов, обманувших граждан РФ на 84,6 млн рублей
28 декабря 2024, 20:52

Фото: iStock/ David Fairclough

В Москве сотрудники полиции задержали женщину-курьера, которая работала на мошенников. Они обманули москвичей на 84,6 миллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «МВД Медиа».
Злоумышленники обманывали своих жертв и представлялись силовиками, работниками госструктур. Они убеждали пенсионеров переводить денежные средства на якобы безопасный счёт. 20-летняя уроженка Хакасии была курьером и забирала деньги у жертв злоумышленников.

Обманутая 19-летняя жительница Москвы передала ей более 200 тысяч рублей, 4 миллиона рублей курьер получила от 51-летней женщины. Ещё 5,6 миллиона рублей помощница злоумышленников получила от пожилого мужчины.

Женщине предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.

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#мошенники
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Прокуратура: в Твери подозреваемого в убийстве четырёх детей арестовали
28 декабря 2024, 19:39

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Твери подозреваемому в убийстве четырёх детей заключили под стражу, передавала в Teлеграм-канале прокуратура региона.
По информации прокуратуры, судебное заседание проходило в больнице, куда до этого доставили подозреваемый в убийстве несовершеннолетних.

Всё случилось утром 28 декабря. В частном доме россиянка и брат её мужа обнаружили детей с признаками насильственной смерти. Жертвами убийства были трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по уголовному делу — отец детей, который мог совершить преступление, когда находился в состоянии наркотического опьянения.

Уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина сообщила, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.

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#тверская область
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Жителя Москвы задержали за публикацию интимного видео со своей подругой
28 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Полицейские задержали москвича, опубликовавшего неприличное видео со своей подругой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что 33-летний мужчина и 40-летняя женщина вместе уже пять лет. Опубликованные кадры далеко не первые, которые москвич сделал и выложил в сеть. Для него стала нормальной практика публикации интимных фотографий и видеозаписей со своей возлюбленной в интернете.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье именно.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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#полиция
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«В семье больше не на кого опереться»: российский фельдшер скончался после похода на массаж в Таиланде
28 декабря 2024, 17:18

Фото: iStock/ BartekSzewczyk

Фельдшер скорой помощи Сергей Колчанов умер после падения с лестницы в массажной студии в Таиланде.
Фельдшер приехал в Паттайю 15 декабря вместе с возлюбленной. На курорте у пары произошёл конфликт. Чтобы снять напряжение после ссоры, мужчина пошёл на расслабляющий массаж.

После сеанса Сергей вышел из кабинки и начал спускаться со второго этажа по крутым ступеням, его сопровождала массажистка.

Фото: iStock/ eseruyanik

Сотрудница салона поддерживала мужчину, на случай, если у клиента потемнеет в глазах и он споткнётся. Сделав два шага вниз, мужчина потерял равновесие и упал. У тайской массажистки не получилось удержать Колчанова.

Работники салона позвонили в скорую помощь и потом врачи отвезли Сергея в местное медицинское учреждение. Там туристу завели сердце. Вечером 18 декабря Колчанова поместили в палату реанимации, а в 9 утра следующего дня он умер. Медики отметили, что причина его гибели — большое количество травм из-за падения с высоты.

Спустя месяц фельдшеру скорой помощи Сергею Колчанову из Кирова могло исполниться 50 лет.

«Мне позвонила мама Сергея — Ираида Алексеевна. 85-летняя женщина сказала, что в ее семье больше не на кого опереться: родная сестра Сергея с тяжелой инвалидностью с детства, папа умер весной 2024-го, взрослая Сережина дочка — лет десять тому назад», — обратила внимание заместитель директора пляжа по поиску пропавших людей в Таиланде Светлана Шерстобоева.

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#скорая помощь
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Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL
Ильхам Алиев: Потерпевший крушение самолёт подвергся воздействию извне
28 декабря 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Diy13

Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве. Об этом заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во время беседы он указал, что самолёт подвергся физико-техническому воздействию извне, о чём говорят пробоины на фюзеляже и лопастях крыльев. К тому же, по словам азербайджанского лидера, некоторые пассажиры и члены экипажа получили ранения ещё в то время, пока самолёт находился в воздухе.

Он подчеркнул, что после внешнего воздействия самолёт полностью потерял управление. Тогда борт был направлен в сторону Актау в Казахстане, где только благодаря исключительному мужеству и лётному мастерству экипажа сумел совершить аварийную посадку.

Ильхам Алиев также добавил, что для расследования причин авиакатастрофы в Баку будет создана специальная комиссия с привлечением международных экспертов. По его словам, она уже приступила к работе.

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#пассажиры
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#азербайджан
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В Архангельской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своих детей
Полиция задержала жительницу Котласа, она подозревается в убийстве своих детей
28 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Dzurag

Мать полуторагодовалого мальчика и девочки трёх лет, тела которых были обнаружены в квартире дома на улице Мелентьева в городе Котласе, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело, планируется арест женщины.

Правоохранители выясняют причины трагедии: они осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначена экспертиза.

Семья считается неблагополучной и находится на учёте в органах опеки, прокуратура проводит ведомственную проверку.

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#россия
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Члены семьи убитых под Тверью детей получают необходимую помощь
28 декабря 2024, 16:50

Фото: istockphoto/tiero

Членам семьи четверых детей, найденных убитыми в частном дому в СНТ «Межурка» Тверской области, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина.
В своей социальной сети она отметила, что следственные мероприятия по делу ещё продолжаются, не приведя каких-либо дополнительных подробностей. Омбудсмен подчеркнула, что убийство ребёнка в любой из религий считается самым тяжким грехом, не имеющим никакого оправдания, никаких смягчающих обстоятельств и никакого прощения.

По словам омбудсмена, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.

По предварительным данным, расправу над собственными детьми учинил их 37-летний отец. Он решил, что жена ему изменяет, а дети — не его. После этого мужчина зарезал троих сыновей в возрасте от трёх до пяти лет, а также годовалую дочь.

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