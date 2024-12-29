В Южной Корее самолет с более чем сотней пассажиров разбился, погибли десятки

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В аэропорту Муан в Южной Корее при посадке самолета произошла катастрофа. Лайнер Jeju Air Flight 7C 2216, на борту которого находились 175 человек и 6 членов экипажа, столкнулся с ограждением и разбился.
На данный момент известно о 23 погибших, сообщает Yonhap.
Спасатели извлекли одного выжившего, а полиция и пожарные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и точное число пострадавших.
Причины столкновения также остаются под расследованием.
Ранее, 25 декабря, авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии.
Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL.
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Спасатели извлекли одного выжившего, а полиция и пожарные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и точное число пострадавших.
Причины столкновения также остаются под расследованием.
Ранее, 25 декабря, авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии.
Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL.
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Мария Моисеева