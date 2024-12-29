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В Южной Корее самолет с более чем сотней пассажиров разбился, погибли десятки

Yonhap: самолет со 175 пассажирами разбился в Южной Корее
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В аэропорту Муан в Южной Корее при посадке самолета произошла катастрофа. Лайнер Jeju Air Flight 7C 2216, на борту которого находились 175 человек и 6 членов экипажа, столкнулся с ограждением и разбился.
На данный момент известно о 23 погибших, сообщает Yonhap.

Спасатели извлекли одного выжившего, а полиция и пожарные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и точное число пострадавших.



Причины столкновения также остаются под расследованием.

Ранее, 25 декабря, авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии.

Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL.

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#пожарные
#происшествия
#катастрофа
#самолет
#южная корея
Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы
В США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста
29 декабря 2024, 01:42

Фото: iStock/AlexLinch

15-летний Тимоти Фергюсон, страдавший аутизмом и имевший нарушения речи и двигательных функций, погиб после жестоких издевательств со стороны своего старшего брата Пола Фергюсона и их матери, Шанды Вандер Арк. О деталях дела семьи «почти психопатов» сообщает MirrorUS 17 декабря 2024 года.
Тело подростка обнаружили в доме штата Мичиган, США. Он умер 6 июля 2022 года от истощения и переохлаждения, весив всего около 32 килограммов. Смерть Тимоти признали убийством.

Среди форм пыток, которым подвергался сын-аутист, были кормление хлебом, пропитанным экстремально острым соусом «Калифорнийский жнец». Старший брат Пол рассказал, как использовал острый соус в качестве наказания. Защищая себя, парень уточнил, что делал это «лишь в течение месяца».

Фото: iStock/YelenaYemchuk

«Понимаете, на него же это все равно почти не действовало. Тут уж скорее страдал я, когда случайно тер глаз после того, как добавлял соус ему в еду», — цинично указал брат.
На вопрос полиции, почему больной Тимоти не получал нормальную пищу, Пол заявил, что это было предложением их матери, которая наказывала сына за «кражу еды».

Пол Фергюсон признал свою вину в издевательствах над братом, но заявил, что все наказания придумывал не он. Он просил проявить сострадание. Однако судья Кацел назвал Фергюсона «почти психопатом» и отметил, что он столь же виновен, как и его мать, если не больше.

Ребенка также принуждали часами лежать в ледяных ваннах.

Фото: iStock/Yauheni Batsianouski

Пол был приговорен к 30–100 годам тюремного заключения за участие в пытках и голодной смерти брата. Его мать, Шанда Вандер Арк, получила пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. По данным суда, она давно прекратила любить своих детей и не считала их за людей.

Двое самых старших детей семьи, Милли и Нолан Фергюсон, приехали в Мичиган на суд, пораженные ужасной судьбой Тимоти.

«Я хочу, чтобы весь мир знал, что Тимоти был нужен. Если не ей, то мне. Я любила его», — призналась сестра, сожалея о том, что оставила брата и не была к нему нежнее, когда он был жив.
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#убийство
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Останки 24 погибших в катастрофе самолета Embraer в Актау доставили в Баку
29 декабря 2024, 00:33

Фото: iStock/Diy13

Останки 24 погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау были доставлены в Баку. Среди них — трое членов экипажа и 21 пассажир, сообщило агентство Trend.
«Специальным бортом из Актау в Баку доставлены останки 24 человек, в том числе 3 членов экипажа и 21 пассажира», — оповестили в агентстве.
Ранее два рейса доставили на родину 14 пострадавших граждан Азербайджана, которые пережили крушение. Также известно, что тела еще двух погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау, Арби Убаева и Заиры Ацаевой, доставляют в Чечню для захоронения.

Авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, когда потерпел крушение в среду неподалеку от города Актау в Казахстане. Трагедия случилась 25 декабря.

На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были преимущественно граждане Азербайджана, а также жители России, Казахстана и Киргизии. Ранее «Радио 1» передавало информацию о полных списках погибших казахстанцев и погибших россиян.

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Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения
Кадыров: тела 2 погибших в катастрофе под Актау везут семьям в Чечню для похорон
28 декабря 2024, 23:26

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Тела двух погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Арби Убаева и Заиры Ацаевой, доставляют в Чечню для захоронения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Все расходы на транспортировку взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Семьям погибших также будет оказана дополнительная финансовая помощь.

«На данный момент родственники везут их домой для захоронения. (...) Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находилось восемь жителей региона», — отметил Кадыров.
Заира Ацаева, 45-летняя мать пятерых детей, возвращалась домой в Грозный после визита к родственникам. В день катастрофы она успела связаться с семьей и сообщить, что скоро вылетает. Последний выход на связь датирован утром 25 декабря. Дети погибшей в тот день даже не пошли в школу, ожидая возвращения матери.

Шесть пострадавших в катастрофе сейчас находятся в московских больницах под наблюдением врачей. Глава Чечни подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а взаимодействие с казахстанскими властями продолжается с момента трагедии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау.

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#катастрофа
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В Москве двух мужчин ошпарило кипятком из-за сорванного полотенцесушителя
28 декабря 2024, 22:11

Фото: iStock/Ian_Redding

В Москве этой ночью, 28 декабря, произошла утечка горячей воды в квартире дома на улице Свободы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Авария произошла, как отмечается, из-за сорванного полотенцесушителя в ванной комнате, двух мужчин ошпарило кипятком.
«Спасатели вскрыли подвал и частично перекрыли воду до прибытия сантехников. Пожарные службы откачали воду из квартиры. Пострадавшего мужчину увезли в Склиф», — пояснил собеседник агентства.
Тем временем стало известно, что сфера ЖКХ — одна из сфер, в которой больше всего накапливается долгов у населения. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», коммунальные услуги вместе с совершенными преступлениями возглавили рейтинг сфер с наиболее высокими задолженностями.
«С начала 2024 года крупнейшими задолженностями по Кузбассу стали: взыскание ущерба от преступлений — почти 3 миллиарда рублей и ЖКХ — более 1 миллиарда рублей», — приводит издание слова главы регионального ГУ ФССП Михаила Смирнова.
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В Москве задержан курьер аферистов, обманувших граждан РФ на 84,6 млн рублей
28 декабря 2024, 20:52

Фото: iStock/ David Fairclough

В Москве сотрудники полиции задержали женщину-курьера, которая работала на мошенников. Они обманули москвичей на 84,6 миллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «МВД Медиа».
Злоумышленники обманывали своих жертв и представлялись силовиками, работниками госструктур. Они убеждали пенсионеров переводить денежные средства на якобы безопасный счёт. 20-летняя уроженка Хакасии была курьером и забирала деньги у жертв злоумышленников.

Обманутая 19-летняя жительница Москвы передала ей более 200 тысяч рублей, 4 миллиона рублей курьер получила от 51-летней женщины. Ещё 5,6 миллиона рублей помощница злоумышленников получила от пожилого мужчины.

Женщине предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.

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#мошенники
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Прокуратура: в Твери подозреваемого в убийстве четырёх детей арестовали
28 декабря 2024, 19:39

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Твери подозреваемому в убийстве четырёх детей заключили под стражу, передавала в Teлеграм-канале прокуратура региона.
По информации прокуратуры, судебное заседание проходило в больнице, куда до этого доставили подозреваемый в убийстве несовершеннолетних.

Всё случилось утром 28 декабря. В частном доме россиянка и брат её мужа обнаружили детей с признаками насильственной смерти. Жертвами убийства были трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по уголовному делу — отец детей, который мог совершить преступление, когда находился в состоянии наркотического опьянения.

Уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина сообщила, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.

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#тверская область
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Жителя Москвы задержали за публикацию интимного видео со своей подругой
28 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Полицейские задержали москвича, опубликовавшего неприличное видео со своей подругой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что 33-летний мужчина и 40-летняя женщина вместе уже пять лет. Опубликованные кадры далеко не первые, которые москвич сделал и выложил в сеть. Для него стала нормальной практика публикации интимных фотографий и видеозаписей со своей возлюбленной в интернете.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье именно.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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#полиция
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«В семье больше не на кого опереться»: российский фельдшер скончался после похода на массаж в Таиланде
28 декабря 2024, 17:18

Фото: iStock/ BartekSzewczyk

Фельдшер скорой помощи Сергей Колчанов умер после падения с лестницы в массажной студии в Таиланде.
Фельдшер приехал в Паттайю 15 декабря вместе с возлюбленной. На курорте у пары произошёл конфликт. Чтобы снять напряжение после ссоры, мужчина пошёл на расслабляющий массаж.

После сеанса Сергей вышел из кабинки и начал спускаться со второго этажа по крутым ступеням, его сопровождала массажистка.

Фото: iStock/ eseruyanik

Сотрудница салона поддерживала мужчину, на случай, если у клиента потемнеет в глазах и он споткнётся. Сделав два шага вниз, мужчина потерял равновесие и упал. У тайской массажистки не получилось удержать Колчанова.

Работники салона позвонили в скорую помощь и потом врачи отвезли Сергея в местное медицинское учреждение. Там туристу завели сердце. Вечером 18 декабря Колчанова поместили в палату реанимации, а в 9 утра следующего дня он умер. Медики отметили, что причина его гибели — большое количество травм из-за падения с высоты.

Спустя месяц фельдшеру скорой помощи Сергею Колчанову из Кирова могло исполниться 50 лет.

«Мне позвонила мама Сергея — Ираида Алексеевна. 85-летняя женщина сказала, что в ее семье больше не на кого опереться: родная сестра Сергея с тяжелой инвалидностью с детства, папа умер весной 2024-го, взрослая Сережина дочка — лет десять тому назад», — обратила внимание заместитель директора пляжа по поиску пропавших людей в Таиланде Светлана Шерстобоева.

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#скорая помощь
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Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL
Ильхам Алиев: Потерпевший крушение самолёт подвергся воздействию извне
28 декабря 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Diy13

Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве. Об этом заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во время беседы он указал, что самолёт подвергся физико-техническому воздействию извне, о чём говорят пробоины на фюзеляже и лопастях крыльев. К тому же, по словам азербайджанского лидера, некоторые пассажиры и члены экипажа получили ранения ещё в то время, пока самолёт находился в воздухе.

Он подчеркнул, что после внешнего воздействия самолёт полностью потерял управление. Тогда борт был направлен в сторону Актау в Казахстане, где только благодаря исключительному мужеству и лётному мастерству экипажа сумел совершить аварийную посадку.

Ильхам Алиев также добавил, что для расследования причин авиакатастрофы в Баку будет создана специальная комиссия с привлечением международных экспертов. По его словам, она уже приступила к работе.

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#пассажиры
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