Число погибших при ЧП на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 11
Число погибших при пожаре на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 11. Медпомощь оказана 130 пострадавшим, 29 из них госпитализированы. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Напомним, инцидент произошел 15 августа ориентировочно в 10:30 в поселке Лесной Шиловского района. В производственном цехе произошел взрыв и впоследствии пожар, который полностью его разрушил. Предварительной причиной ЧП называют нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК. В районе действует режим ЧС.
Отмечается, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Въезд на территорию завода запрещен. Руководителем работ по ликвидации последствий определен зампред правительства региона Рустам Халиков.
