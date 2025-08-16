Число погибших при ЧП на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 11

16 августа 2025, 09:51

Фото: iStock/peterscode

Число погибших при пожаре на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 11. Медпомощь оказана 130 пострадавшим, 29 из них госпитализированы. Об этом сообщает региональный оперштаб.