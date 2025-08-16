Достижения.рф

Ночная стрельба напугала жителей российского города

SHOT: стрельба очередями была слышна ночью на северо-востоке Москвы
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Ночью этой субботы, 16 августа, жителей северо-востока Москвы напугала стрельба. Она была слышна со стороны Хлебниковского лесопарка. Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT.



Так, около часа ночи они проснулись не менее чем от трех выстрелов и заметили, как из леса выбежали 8-10 человек. По их словам, звук был похож на автоматные очереди. Точное количество участников инцидента и мотивы их действий пока неизвестны.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета во дворе жилого комплекса и ранил женщину.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0