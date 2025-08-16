Ночная стрельба напугала жителей российского города
Ночью этой субботы, 16 августа, жителей северо-востока Москвы напугала стрельба. Она была слышна со стороны Хлебниковского лесопарка. Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT.
Так, около часа ночи они проснулись не менее чем от трех выстрелов и заметили, как из леса выбежали 8-10 человек. По их словам, звук был похож на автоматные очереди. Точное количество участников инцидента и мотивы их действий пока неизвестны.
На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета во дворе жилого комплекса и ранил женщину.
Читайте также: