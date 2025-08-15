На юге Москвы дерево рухнуло на коляску с ребёнком
В Москве вечером 15 августа произошёл несчастный случай, который едва не унёс жизнь маленького ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Страшный инцидент случился на Нагатинской улице, где во время прогулки внезапно рухнуло огромное дерево, придавив детскую коляску с годовалым малышом.
По предварительным данным, ребёнок получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Мать, сопровождавшая малыша, не пострадала. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и специалисты коммунальных служб. Медики оказали ребенку первую помощь и госпитализировали для дальнейшего обследования.
