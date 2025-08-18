Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области возросло

18 августа 2025, 00:25

Число жертв взрыва на заводе под Рязанью увеличилось до 14, пострадали 149 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 14 людей. Количество пострадавших составляет 149 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.