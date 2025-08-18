Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области возросло
Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 14 людей. Количество пострадавших составляет 149 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Напомним, что взрыв и последующий пожар в производственном цехе предприятия произошли 15 августа.
Как передает ведомство, в поселке Лесной Шиловского района спасатели продолжают работы по разбору завалов. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам жертв трагедии. Специалисты участвуют в процедуре опознания и обеспечивают работу информационной горячей линии.
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о выплатах для людей, которых коснулась трагедия. Родственники погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а размер компенсаций для пострадавших будет варьироваться от 313,5 тысячи до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.
Читайте также: