В Сочи во время экстремального катания на джипах двое людей погибли, четверо пострадали

Фото: Telegram-канал 23 МВД @mvd_2

Два человека погибли во время экстремального катания на внедорожниках в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Авария произошла в селе Третья Рота Лазаревского района. 35-летний водитель УАЗа не справился с управлением на закруглении дороги и допустил съезд с проезжей части, после которого автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение.

Всего пострадали шесть пассажиров, водитель также получил травмы. Люди были доставлены в медицинские учреждения. Как уточняет ведомство, в ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, по факту случившегося инициирована проверка.

