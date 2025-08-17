В Сочи во время экстремального катания на джипах двое людей погибли, четверо пострадали
Два человека погибли во время экстремального катания на внедорожниках в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в селе Третья Рота Лазаревского района. 35-летний водитель УАЗа не справился с управлением на закруглении дороги и допустил съезд с проезжей части, после которого автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение.
Всего пострадали шесть пассажиров, водитель также получил травмы. Люди были доставлены в медицинские учреждения. Как уточняет ведомство, в ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, по факту случившегося инициирована проверка.
