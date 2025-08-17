Деревянная парковая статуя «Кот ученый» упала на годовалую девочку в Саратове
В Саратове деревянная статуя «Кот ученый» упала на годовалую девочку и придавила ребенка. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент случился в городском парке имени Максима Горького. Скульптура, которая располагалась на постаменте, обрушилась на маленького ребенка. После удара тяжесть конструкции придавила малышку. В Telegram-канале опубликовали кадры, на которых видны куски распавшейся на части статуи.
Для оказания экстренной помощи пострадавшей была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. Врачи в течение длительного времени пытались реанимировать ребенка, которому было 1 год и 9 месяцев, однако спасти девочку не удалось.
