Число погибших при крушении самолета в Боливии возросло до 22
Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 22. Об этом сообщил командующий полицией страны Мирко Сокол в эфире телеканала Bolivisi n.
По его словам, которые приводит ТАСС, среди погибших — 12 мужчин, шесть женщин и четверо детей. Установлены личности только девяти из них. Еще не менее 39 человек пострадали, их доставили в больницы.
Напомним, 27 февраля военно-транспортный самолет C-130 Hercules при посадке в аэропорту Эль-Альто по неясным причинам выехал за пределы летного поля и столкнулся с автомобилями на расположенной рядом дороге.
На борту находилось большое количество новых купюр, перевозимых по заказу центрального банка страны. Позже на месте происшествия начались стычки между полицией и людьми, пытавшимися собрать выпавшие из самолета банкноты.
