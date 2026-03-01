Достижения.рф

Число погибших при крушении самолета в Боливии возросло до 22

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Число жертв авиакатастрофы в Боливии возросло до 22. Об этом сообщил командующий полицией страны Мирко Сокол в эфире телеканала Bolivisi n.



По его словам, которые приводит ТАСС, среди погибших — 12 мужчин, шесть женщин и четверо детей. Установлены личности только девяти из них. Еще не менее 39 человек пострадали, их доставили в больницы.

Напомним, 27 февраля военно-транспортный самолет C-130 Hercules при посадке в аэропорту Эль-Альто по неясным причинам выехал за пределы летного поля и столкнулся с автомобилями на расположенной рядом дороге.

На борту находилось большое количество новых купюр, перевозимых по заказу центрального банка страны. Позже на месте происшествия начались стычки между полицией и людьми, пытавшимися собрать выпавшие из самолета банкноты.

