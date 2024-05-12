Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ

Фотон: МЧС России
Стали известный фамилии пострадавших при обрушении дома в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ. Данный пострадавших опубликовал Telegram-канал Baza.
Отмечается, что среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьёзные травмы и находится в реанимации.
Спасатели продолжают разбирать завалы, находить выживших и погибших. На данный момент известно о семи погибших.
Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».
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Спасатели продолжают разбирать завалы, находить выживших и погибших. На данный момент известно о семи погибших.
Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».
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Артем Кузьмин