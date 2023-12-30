МЧС: Число погибших в Белгороде выросло до 18 человек

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Число погибших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода увеличилось до 18 человек, пострадали 111 мирных жителей. Об этом сообщило МЧС России.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.
Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.
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Гладков отменил все массовые мероприятия в Белгороде и его окрестностях
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.
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Артем Путинцев