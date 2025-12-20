Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161

20 декабря 2025, 09:22

SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161

Фото: iStock/jorgeantonio

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе Гонконга выросло до 161. Об этом информирует газета South China Morning Post.