Достижения.рф

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161

SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161
Фото: iStock/jorgeantonio

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе Гонконга выросло до 161. Об этом информирует газета South China Morning Post.



В ходе судебно-медицинской экспертизы была выявлена ДНК нового лица, что потребовало корректировки данных. Полиция предупреждает о возможном увеличении числа жертв, передает издание.

В Гонконге 26 ноября вспыхнул один из самых мощных пожаров за последние 17 лет. Эпицентр возгорания находился в высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court. Согласно информации, опубликованной в газете South China Morning Post, огонь возник и быстро распространился из-за бамбуковых строительных лесов, возведённых вокруг домов в рамках проекта реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании комплекса и вскоре перекинулся на соседние постройки.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0