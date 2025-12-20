Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе Гонконга выросло до 161. Об этом информирует газета South China Morning Post.
В ходе судебно-медицинской экспертизы была выявлена ДНК нового лица, что потребовало корректировки данных. Полиция предупреждает о возможном увеличении числа жертв, передает издание.
В Гонконге 26 ноября вспыхнул один из самых мощных пожаров за последние 17 лет. Эпицентр возгорания находился в высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court. Согласно информации, опубликованной в газете South China Morning Post, огонь возник и быстро распространился из-за бамбуковых строительных лесов, возведённых вокруг домов в рамках проекта реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании комплекса и вскоре перекинулся на соседние постройки.
Читайте также: