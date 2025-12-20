20 декабря 2025, 05:48

Le Figaro: из Елисейского дворца два года похищали фарфоровые изделия

Фото: iStock/Adam Bartosik

Сотрудник официальной резиденции президента Франции систематически выносил из Елисейского дворца фарфоровую посуду. Об этом сообщило издание Le Figaro.