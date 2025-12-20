Из Елисейского дворца два года похищали фарфоровые изделия
Сотрудник официальной резиденции президента Франции систематически выносил из Елисейского дворца фарфоровую посуду. Об этом сообщило издание Le Figaro.
По данным расследования, за два года мужчина похитил около сотни предметов. Среди украденного — тарелки, чашки и другие элементы сервиза, которые использовали во время государственных приёмов и официальных мероприятий. Часть изделий имеет статус объектов культурного наследия Франции.
Злоумышленник смог реализовать преступный замысел благодаря своим служебным обязанностям. В его задачи входили сервировка столов, а также контроль и учёт посуды. Кроме того, сотрудник подделывал инвентаризационные документы, что долгое время позволяло скрывать пропажу.
Как выяснило издание, похищенные предметы он передавал коллекционеру фарфора Жислену М, который проживает в Версале и на момент совершения преступлений работал смотрителем одного из залов Лувра.
Пропажу обнаружили только тогда, когда масштабы хищений стали очевидными. На протяжении двух лет отсутствие экспонатов оставалось незамеченным.
Читайте также: