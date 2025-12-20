Преступник в бронежилете и каске зарезал трёх человек на Тайване
Неизвестный мужчина напал на жителей Тайбэя. В результате атаки с применением ножа и дымовых шашек три человека погибли, ещё пять получили ранения, передаёт агентство Reuters.
Инцидент случился в пятницу вечером в час пик неподалёку от главного железнодорожного вокзала Чжуншань. Преступник, одетый в бронежилет и маску, первым делом бросил в толпу дымовые шашки, чтобы вызвать массовую панику среди прохожих.
После этого злоумышленник направился к ближайшей станции метро, расположенной в оживлённом торговом районе. По пути он продолжал нападать на случайных людей.
При попытке скрыться от правоохранителей подозреваемый упал с высоты и погиб. По информации полицейских, им оказался 27‑летний житель Тайваня по фамилии Чан, ранее имевший судимость.
Следствие полагает, что преступник тщательно спланировал нападение. На это указывают характер действий и его экипировка.
