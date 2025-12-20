20 декабря 2025, 06:37

Reuters: преступник в бронежилете и каске зарезал трёх человек на Тайване

Фото: iStock/Tunatura

Неизвестный мужчина напал на жителей Тайбэя. В результате атаки с применением ножа и дымовых шашек три человека погибли, ещё пять получили ранения, передаёт агентство Reuters.