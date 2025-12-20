Семь человек пострадали в аварии с автобусом под Новосибирском
В Коченёвском районе Новосибирской области утром 20 декабря случилось дорожно‑транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МВД РФ.
По предварительным данным, виновником аварии стал 58‑летний водитель автомобиля Volvo. Он начал выполнять левый поворот, не уступив дорогу автобусу «НефАЗ», в результате чего произошло столкновения.
В момент аварии в автобусе находились 20 человек. Все они являлись сотрудниками одного из местных предприятий.
После аварии медицинская помощь понадобилась водителю автобуса и шестерым пассажирами. На месте происшествия работает экипаж Госавтоинспекции, сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.
Читайте также: