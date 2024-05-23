Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в Подмосковье увеличилось

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Количество погибших при крупном пожаре в частном доме в СНТ «Снегирь» в подмосковной Истре увеличилось до семи. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
По данным источника, восемь человек пострадали, семь из них погибли. Площадь пожара составила 80 кв. м.
Согласно информации оперативных служб, здание горело по всей площади. Огонь был ликвидирован в 08:55 мск.
Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Ранее сообщалось о шести погибших и госпитализированной женщине. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется.
В марте этого года взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев.
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Согласно информации оперативных служб, здание горело по всей площади. Огонь был ликвидирован в 08:55 мск.
Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Ранее сообщалось о шести погибших и госпитализированной женщине. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется.
В марте этого года взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев.
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Екатерина Коршунова